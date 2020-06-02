Отставки Авакова начали требовать в «Слуге народа». Фото: ТСН

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Арсен Аваков должен уйти в отставку — с таким заявлением сегодня в Верховной Раде выступили нардепы от партий «Голос» и «Слуга народа».

«Слуга» Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал однопартийцев и членов других фракций поддержать инициативу об увольнении министра внутренних дел.

В первую очередь хочу обратиться к своим коллегам из фракции «Слуга народа» и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, с яйцами? Или мы будем дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать страну? Во фракции «Слуга народа» фактически все депутаты не удовлетворены работой министра. Я считаю, что этот беспорядок нужно прекращать, набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение — отправить Авакова в отставку, — заявил нардеп.

В комментарии «Стране» Шевченко уточнил, что выступает за увольнение главы МВД из-за угроз расправой от запорожской ОПГ «Армяне», «которые будут, пока будет Аваков». По словам нардепа, члены ОПГ «влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах».

К тому же, во фракции СН все больше склоняются к мысли, что Аваков не справляется с ситуацией в сфере ответственности правоохранительных органов. Эту позицию якобы разделяет и президент Владимир Зеленский.

На улицах небезопасно, общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки… — добавил Шевченко, заявив, что офис Зеленского совместно со «слугами» даже подыскал двух возможных кандидатов на замену Авакову.

В свою очередь нардепы от «Голоса» в Раде обвинили главу МВД в том, что он покрывает преступников и провалил полицейскую реформу, и тоже потребовали уволить его.

У министра внутренних дел за последние 6 лет было время, чтобы сделать те изменения в полиции, которых требует общество. Но эти изменения не происходят. Фасадная реформа полиции не изменила сущности системы, в которой ежегодно происходят десятки тысяч пыток. Полиция не защищает обычных граждан, но очень хорошо покрывает своих. Именно поэтому полицейские, которые убили 5-летнего Кирилла Тлявова, сейчас на свободе. Именно поэтому произошли Кагарлык и Бровары. И именно поэтому партия «Голос» требует отставки министра Авакова! — заявила депутат Инна Совсун.

Нардеп также призвала коллег из президентской партии не придумывать оправданий, почему они не могут снять Авакова.

Другой представитель «Голоса» Александра Устинова рассказала об очередном скандальном решении руководства МВД. По ее словам, полиция Винницкой области получила нового начальника, который 2 мая 2014 года в Одессе «стоял вместе с пророссийскими протестующими, стрелявшими из-за его спины».

А если вы посмотрите его декларацию, то вы увидите, что это не просто «сепар», а очень состоятельный человек. Извините — человек с очень богатым тещей. Никогда в жизни, ни теща, ни этот человек, не могли бы заработать такие состояния, работая честно в полиции. Если вы не хотите допустить в своих регионах, чтобы «сепаров» назначали на должности глав областной полиции, я всех призываю подписываться под отставкой Авакова, — заявила Устинова.

Нардеп также рассказала, что часть ее коллег в Раде отказывается подписывать проект постановления об увольнении главы МВД, объясняя это тем, что «если уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия».

Я вам скажу, что если у нас останется Аваков, вот тогда будет Россия, — добавила Устинова.

Накануне нардепы начали сбор подписей под инициативой об отставке Авакова. По состоянию на 13.00 сегодняшнего дня ее подписали 50 нардепов из фракций «Голос» и «Слуга народа». Если инициатива соберет нужное число подписей, в пятницу, 5 июня, во время часа вопросов к правительству в Раде, нардепы смогут рассмотреть проект постановления об объявлении недоверия и увольнении Авакова.

При этом партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» отказывается «принимать участие в бессмысленных сборах подписей», заявляя, что будет голосовать только за отставку всего правительства. В частности, с таким заявлением сегодня выступила член ЕС Ирина Геращенко.

Между тем, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности во время вчерашнего внеочередного заседания, созванного из-за резонансных преступлений в Кагарлыке и Броварах, не рассматривал вопрос об отставке Авакова. К слову, министр даже не присутствовал на заседании.

Ранее в «Слуге народа» заявляли, что для увольнения Авакова нет оснований, а в случае вынесения этого вопроса на рассмотрение Рады голосование будет провалено.