Відставки Авакова почали вимагати у «Слузі народу». Фото: ТСН

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Арсен Аваков має піти у відставку — з такою заявою сьогодні у Верховній Раді виступили нардепи від партій «Голос» і «Слуга народу».

«Слуга» Євген Шевченко з трибуни парламенту закликав однопартійців і членів інших фракцій підтримати ініціативу про звільнення міністра внутрішніх справ.

Передусім хочу звернутися до своїх колег із фракції «Слуга народу» і запитати: у нашому залі є люди сильні, як кажуть у народі, з яйцями? Чи ми будемо далі дивитися, як пан Аваков продовжує руйнувати країну? У фракції «Слуга народу» фактично всі депутати не задоволені роботою міністра. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сил, перестати боятися і зробити правильне рішення — відправити Авакова у відставку, — заявив нардеп.

У коментарі «Страні» Шевченко уточнив, що виступає за звільнення голови МВС через погрози розправою від запорізької ОЗУ «Вірмени», «які будуть, поки буде Аваков». За словами нардепа, члени ОЗУ «влізли у політику, щоб просунути своїх людей на місцевих виборах».

До того ж, у фракції СН все більше схиляються до думки, що Аваков не може впоратися з ситуацією у сфері відповідальності правоохоронних органів. Цю позицію нібито розділяє і президент Володимир Зеленський.

На вулицях небезпечно, громадський порядок у дисбалансі, бандити, перестрілки… — додав Шевченко, заявивши, що офіс Зеленського спільно зі «слугами» навіть підшукав двох можливих кандидатів на заміну Авакову.

У свою чергу нардепи від «Голосу» в Раді звинуватили главу МВС у тому, що він покриває злочинців і провалив поліцейську реформу, і теж почали вимагати його звільнення.

Міністр внутрішніх справ за останні 6 років мав час, аби провести ті зміни у поліції, яких вимагає суспільство. Але ці зміни не відбуваються. Фасадна реформа поліції не змінила суті системи, у якій відбуваються десятки тисяч тортур щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на волі. Саме тому відбулися Кагарлик і Бровари. І саме тому партія «Голос» вимагає відставки міністра Авакова! — заявила депутат Інна Совсун.

Нардеп також закликала колег із президентської партії не вигадувати виправдань, чому вони не можуть зняти Авакова.

Інший представник «Голосу» Олександра Устінова розповіла про чергове скандальне рішення керівництва МВС. За її словами, поліція Вінницькій області отримала нового начальника, який 2 травня 2014 року в Одесі «стояв разом із проросійськими протестувальниками, які стріляли з-за його спини».

А якщо ви подивитеся його декларацію, то ви побачите, що це не просто «сепар», а дуже заможна людина. Вибачте — людина з дуже багатою тещею. Ніколи у житті, ні теща, ні ця людина, не могли б заробити такі статки, працюючи чесно в поліції. Якщо ви не хочете допустити у своїх регіонах, щоб «сепарів» призначали на посади голів обласної поліції, я всіх закликаю підписуватися під відставкою Авакова, — заявила Устінова.

Нардеп також розповіла, що частина її колег у Раді відмовляється підписувати проект постанови про звільнення глави МВС, пояснюючи це тим, що «якщо піде Аваков, то у нас тут буде Росія».

Я вам скажу, що якщо у нас залишиться Аваков, ось тоді буде Росія, — додала Устінова.

Напередодні нардепи почали збір підписів під ініціативою про відставку Авакова. Станом на 13.00 сьогоднішнього дня її підписали 50 нардепів із фракцій «Голос» і «Слуга народу». Якщо ініціатива збере необхідну кількість підписів, у п’ятницю, 5 червня, під час години запитань до уряду в Раді, нардепи зможуть розглянути проект постанови про оголошення недовіри і звільнення Авакова.

При цьому партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» відмовляється «брати участь у безглуздих зборах підписів», заявляючи, що буде голосувати лише за відставку всього уряду. Зокрема, з такою заявою сьогодні виступила член ЄС Ірина Геращенко.

Між тим, парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності під час учорашнього позачергового засідання, скликаного через резонансні злочини у Кагарлику та Броварах, не розглядав питання про відставку Авакова. До слова, міністр навіть не був присутній на засіданні.

Раніше в «Слузі народу» заявляли, що для звільнення Авакова немає підстав, а в разі винесення цього питання на розгляд Ради голосування буде провалено.