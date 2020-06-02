Амнистию Майдана обжаловали в Конституционном суде полсотни нардепов, фото — "24 канал"

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Амнистию участников протестов во время Революции достоинства обжаловали сегодня 50 депутатов. Авторы представления — нардепы Василий Нимченко, Григорий Мамка и Александр Качный.

Большинство подписавших представление — из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», среди них есть внефракционные нардепы, которые когда-то были во фракции «Слуга народа», а также «слуга» Александр Дубинский. Представление касается соответствия Конституции Украины закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года № 743.

Пресс-служба КСУ обнародовала текст представления. В нем отмечается, что якобы «отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений иного характера».

Такие преступления вследствие принятого закона не подлежат расследованию, а лица, подозреваемые в их совершении, освобождены от уголовной ответственности, — говорится в документе.

Авторы представления утверждают, что в обществе было сформировано впечатление о «возможности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека», а «пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод». Поэтому, по мнению авторов, закон противоречит сразу 16 статьям Конституции Украины.

Напомним, что обжалованный закон приняли 21 февраля 2014 года голосами 372 депутатов. Его автор — депутат Юрий Деревянко — заявил, что закон освобождает от ответственности не только тех, против кого возбуждены уголовные дела, но и тех, кто мог совершить преступления.

Закон освобождал протестующих от уголовной ответственности только за конкретные возможные преступления (насильственное изменение власти, посягательство на жизнь государственного деятеля, нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, кражу, грабеж, разбой, сокрытие преступления). Обязательное условие освобождения от наказания — все действия протестующих, которые подпадали под эти статьи, должны быть связаны с акциями протеста. Участие человека в массовых акциях подтверждалось лишь по его заявлению.