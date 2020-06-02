Ассоциация психиатров предупреждает об угрожающей ситуации в Украине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n139156-proishodit-katastrofa-v-associacii-psihiatrov-prizyvaut-deputatov-povliyat-na-reformirovanie.html

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В Ассоциации психиатров Украины призывают депутатов Верховной Рады изменить действующий план реформирования психиатрической системы Украины и заявляют, что из-за него сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом говорится в открытом письме к народным избранникам президента этой ассоциации правозащитника, диссидента и врача Семена Глузмана.

По словам Глузмана, план этой реформы, созданный командой, которая пришла в Министерство здравоохранения в 2016 году, был неоднократно раскритикован ведущими психиатрами Европы и США.

К сожалению, и их голоса не были услышаны, а замечания не были учтены, — отметил он в открытом письме. — В украинской психиатрической системе происходит катастрофа.

По его словам, реформа психиатрической системы не может включать только одно из ее звеньев, к этому процессу нужно также привлечь Министерство социальной политики.

Сегодня и министр здравоохранения и министр социальной политики готовы к модернизации системы оказания психиатрической помощи в стране. Наши зарубежные коллеги в лице Всемирной психиатрической ассоциации также готовы к действиям, — отмечает Глузман и призывает депутатов «остановить процессы разрушения».

Глузман предупреждает, что развитие существующей ситуации приведет к тому, что на улицах без какого-либо лечения окажутся тысячи психиатрических пациентов, многие из которых не смогут вернуться в места, где раньше проживали.

Некоторые, находясь в психотическом состоянии, будут совершать насильственные преступления, — подчеркивает врач.

Кроме того, среди больных неизбежно начнут распространяться такие опасные болезни как турбекульоз и COVID-19.

Глузман подчеркивает, что за время независимости Украины в нашем государстве, в отличие от ряда других стран мира, не были созданы промежуточные возможности для душевнобольных людей, которые нуждаются в стационарном лечении.

Как минимум 20 лет Ассоциация психиатров Украины настаивала на создании таких институтов, гораздо менее затратных, чем психиатрические стационары, — отмечает он.

Глузман подчеркивает, что украинские психиатры ни были противниками проведения реформы и первыми заявляли о необходимости ее проведения.