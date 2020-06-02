Асоціація психіатрів попереджає про загрозливу ситуацію в Україні, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n139156-vidbuvaietsya-katastrofa-v-asociaciyi-psyhiatriv-zaklykaut-deputativ-vplynuty-na-reformuvannya.html

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В Асоціації психіатрів України закликають депутатів Верховної Ради змінити чинний план реформування психіатричної системи України і заявляють, що через нього склалася катастрофічна ситуація.

Про це йдеться у відкритому листі до народних обранців президента цієї асоціації правозахисника, дисидента та лікаря Семена Глузмана.

За словами Глузмана, план цієї реформи, створений командою, яка прийшла у Міністерство охорони здоров’я у 2016 році, був неодноразово розкритикований провідними психіатрами Європи та США.

На жаль, і їхні голоси не були почуті, а зауваження не були враховані, — зазначив він у відкритому листі. — В українській психіатричній системі відбувається катастрофа.

За його словами, реформа психіатричної системи не може включати лише одну з її ланок, до цього процесу потрібно також залучити Міністерство соціальної політики.

Сьогодні і міністр охорони здоров’я, і міністр соціальної політики готові до модернізації системи надання психіатричної допомоги в країні. Наші зарубіжні колеги в лиці Всесвітньої психіатричної асоціації також готові до дій, — наголошує Глузман і закликає депутатів «зупинити процеси руйнування».

Глузман попереджає, що розвиток чинної ситуації призведе до того, що на вулицях без будь-якого лікування опиняться тисячі психіатричних пацієнтів, багато з яких не зможуть повернутися до місць, де раніше проживали.

Деякі, перебуваючи в психотичному стані, будуть здійснювати насильницькі злочини, — наголошує лікар.

Крім того, серед хворих неминуче почнуть поширюватися такі небезпечні хвороби як турбекульоз та COVID-19.

Глузман наголошує, що за час незалежності України в нашій державі, на відміну від низки інших країн світу, не були створені проміжні можливості для психічнохворих людей, котрі мають потреби в стаціонарному лікуванні.

Як мінімум 20 років Асоціація психіатрів України наполягала на створенні таких інститутів, набагато менш витратних, ніж психіатричні стаціонари, — зазначає він.

Глузман наголошує, що українські психіатри не були противниками проведення реформи і першими заявляли про необхідність її проведення.