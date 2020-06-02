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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: pravda.com.ua

Аваков повідомив про затримання ще 13 учасників перестрілки у Броварах

2 чер 2020, 18:48
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Перестрілка у Броварах розслідується правоохоронними органами і сьогодні в Києві, Броварах та Ірпені було затримано ще 13 учасників цього інциденту.

Серед затриманих кримінальний авторитет «Віха» або «Журавель», повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, усі затримані «виступали» на стороні місцевих перевізників.

Правоохоронці оголосили усім затриманим про підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

Скріншот поста Арсена Авакова у Twitter



Під час затримання у підозрюваних було вилучено зброю та боєприпаси.

Як раніше писав «Ракурс», поліція затримала 20 учасників збройного конфлікту. Броварський міський райсуд усім затриманим обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Джерело: Ракурс


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