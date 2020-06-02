Арсен Аваков. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139158-avakov-povidomyv-pro-zatrymannya-sche-13-uchasnykiv-perestrilky-u-brovarah.html

Ракурс

Перестрілка у Броварах розслідується правоохоронними органами і сьогодні в Києві, Броварах та Ірпені було затримано ще 13 учасників цього інциденту.

Серед затриманих кримінальний авторитет «Віха» або «Журавель», повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, усі затримані «виступали» на стороні місцевих перевізників.

Правоохоронці оголосили усім затриманим про підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

Під час затримання у підозрюваних було вилучено зброю та боєприпаси.

Як раніше писав «Ракурс», поліція затримала 20 учасників збройного конфлікту. Броварський міський райсуд усім затриманим обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.