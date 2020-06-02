Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських вишів, фото: Proman

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Абітурієнти з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу зможуть без здавання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступати до будь-яких уповноважених навчальних закладів України, де працюватимуть освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

Їм потрібно звернутися до відповідних освітніх центрів у період з 9 червня до 23 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Для участі в конкурсі на бюджетні місця абітурієнтам з Криму потрібно подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах до 20 серпня, абітурієнтам з Донбасу — до 22 серпня. Хто не встигне, зможуть подати заяву про вступ на контракт до 23 жовтня.

Загалом таким абітурієнтам доступні майже 100 закладів вищої освіти (ЗВО) та фахової передвищої освіти.

З переліком закладів, де є такі освітні центри, можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що раніше за спрощеною процедурою абітурієнти з Донбасу могли вступати лише через освітні центри «Донбас-Україна», а з Криму — через центри «Крим-Україна».

Ті з абітурієнтів, хто не має українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх до школи для складання двох іспитів державної підсумкової атестації (з української мови та історії України), а також одного вступного іспиту, який встановлює відповідний ЗВО.

Мешканці тимчасово окупованого Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти № 2, доступної у кожному із закладів освіти із освітніми центрами. Абітурієнти з Донбасу вступити у ці заклади зможуть, взявши участь у загальному конкурсі та отримавши бали за вступні іспити.

Вступники з Криму та Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого ЗВО України, — наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, у травні в Міносвіти затвердили графік проведення ЗНО-2020.