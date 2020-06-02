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Лист американського солдата дійшов до адресата через півстоліття. Фото: 13 WTHR Indianapolis

Краще пізніше, ніж ніколи: лист американського солдата дійшов до адресата через півстоліття

2 чер 2020, 20:59
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У США з мешканкою штату Індіана Дженіс Такер сталася незвичайна подія. Жінка нещодавно отримала листа від свого брата Вільяма Лоні, якого він відправив ще у 1968 році з В'єтнаму, де проходив військову службу.

На конверті стояла дата 10 травня 2020 року. Таким чином, лист йшов адресату 52 роки, повідомляє VNExplorer.

Американка відразу передзвонила братові і повідомила про незвичайну кореспонденцію. Коли Такер прочитала листа, то брат згадав, що дійсно його писав у В'єтнамі.



Лист американського солдата дійшов до адресата через півстоліття. Фото: shortpedia.comЖінка підозрює, що листа розкривали, бо він прийшов не у тому конверті, у якому його спочатку відправляв її брат. Такер думає, що хтось знайшов загублений лист, встановив її адресу і перенаправив його.

Жінка вдячна незнайомцю, який перенаправив їй листа брата. Вона сподівається знайти цю людину, щоб особисто подякувати їй за такий вчинок і дізнатися історію листа.


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