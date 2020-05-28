Смерть нардепа Давиденка може посадити у парламентське крісло Ляшка або Богдана - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n138893-smert-nardepa-davydenka-moje-posadyty-u-parlamentske-krislo-lyashka-abo-bogdana-zmi.html

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Смерть нардепа Валерія Давиденка відкрила шлях до проведення дочасних виборів на вакантне місце у Верховній Раді від 208-го округу Чернігівської області. Торік покійний парламентар обіграв на цьому окрузі представника «Слуги народу», третім тоді фінішував висуванець «Батьківщини». Раніше цей округ називали вотчиною одіозного екс-нардепа Олега Ляшка.

У 2014 році Радикальна партія Ляшка на 208-му окрузі взяла перше місце, набравши майже 24%. Це був єдиний округ в країні, де вони одержали перемогу. Цьогоріч, за даними джерел, Ляшко може знову спробувати повернутися у Раду за допомогою виборців Чернігівщини. Його конкурентом, ймовірно, стане екс-глава Офісу президента Андрій Богдан.

Як пишуть ЗМІ, цього разу Банкова може зробити ставку на Ляшка, зважаючи на лояльність влади до олігарха Рината Ахметова. Зауважимо, що якщо радикал піде на вибори, команда Зеленського навряд чи виставлятиме проти нього сильного опонента-«слугу». Цим і може скористатися Богдан. Також на цей округ ЗМІ «сватають» колишнього нардепа-радикала Ігоря Мосійчука. Ймовірно, своїх кандидатів також представлять «Європейська солідарність», «Батьківщина» та ОПЗЖ.

Наразі Центрвиборчком ще не призначив дату дочасних виборів на 208-му окрузі.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилося відео, на якому Богдан влаштував «розбірки» з козлом у зоопарку. Свого часу Ляшко також піарився за допомогою тварин — цілував корову.