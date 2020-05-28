Смерть нардепа Давыденко может посадить в парламентское кресло Ляшко или Богдана - СМИ

https://racurs.ua/n138893-smert-nardepa-davydenko-mojet-posadit-v-parlamentskoe-kreslo-lyashko-ili-bogdana-smi.html

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Смерть нардепа Валерия Давиденко открыла путь к проведению досрочных выборов на вакантное место в Верховной Раде от 208-го округа Черниговской области. В прошлом году покойный парламентарий обыграл на этом округе представителя «Слуги народа», третьим тогда финишировал выдвиженец «Батькивщины». Ранее этот округ называли вотчиной одиозного экс-нардепа Олега Ляшко.

В 2014 году Радикальная партия Ляшко на 208-м округе взяла первое место, набрав почти 24%. Это был единственный округ в стране, где они одержали победу. В этом году, по данным источников, Ляшко может снова попробовать вернуться в Раду с помощью избирателей Черниговщины. Его конкурентом, вероятно, станет экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как пишут СМИ, на этот раз Банковая может сделать ставку на Ляшко, учитывая лояльность властей к олигарху Ринату Ахметову. Отметим, что если радикал пойдет на выборы, команда Зеленского вряд ли будет выставлять против него сильного оппонента-«слугу». Этим и может воспользоваться Богдан. Также на этот округ СМИ «сватают» бывшего нардепа-радикала Игоря Мосийчука. Вероятно, своих кандидатов также представят «Европейская солидарность», «Батькивщина» и ОПЗЖ.

На сегодня Центризбирком еще не назначил дату досрочных выборов на 208-м округе.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, на котором Богдан устроил «разборки» с козлом в зоопарке. В свое время Ляшко также пиарился с помощью животных — целовал корову.