Ангела Меркель. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n138892-sankcii-protiv-rossii-mogut-byt-snyaty-tolko-posle-vypolneniya-minskih-soglasheniy-merkel.html

Ракурс

Санкции против России должны быть сохранены, если не будет достигнут прогресс в реализации минских соглашений.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель вчера во время своего доклада на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

Меркель заявила, что международные отношения должны строиться не на принципе силы, а на канонах права. Эти каноны Россия неоднократно нарушала и создала пояс нерешенных конфликтов в своей непосредственной близости. В том числе РФ аннексировала украинский полуостров Крым в нарушение международного права.

Канцлер отметила, что РФ поддерживает марионеточные режимы на неподконтрольных территориях Донбасса, а также использует гибридные средства для нападения на западные демократии, включая Германию.

Меркель добавила, что Россия доставит много хлопот во время председательства Германии в Совете ЕС.

Тем не менее, канцлер Германии считает, что есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения. Но Меркель добавила, что и Россия должна быть заинтересована в конструктивном сотрудничестве с ЕС и Германией.

Меркель подчеркнула, что всегда выступала за конструктивный диалог и мирное сосуществование. Однако, основой для этого должно быть обязательно понимание того, что в международных отношениях важно не право силы, а сила права.

Как ранее писал «Ракурс», Россия шантажирует Совет безопасности Организации Объединенных Наций, предлагая прекратить глобальный огонь в обмен на снятие санкций.