В Черкасской области полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат. Фото: Pexels

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Подрыв банкомата произошел на территории Черкасской области на прошлой неделе. Тогда злоумышленники взорвали банкомат в селе Шевченково Звенигородского района и украли 400 тыс. грн.

В результате взрыва также было частично разрушено здание, где находился банкомат. Во время расследования этого инцидента правоохранители обнаружили на месте происшествия вещи, которые принадлежали злоумышленникам, а также следы крови. Именно это помогло разыскать воров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Правоохранители проверили камеры наблюдения и установили, что к совершению преступления причастны двое иностранцев. Они приехали в Черкасскую область с территории другого района на автомобиле марки Mercedes с иностранной регистрацией. После этого полицейские выяснили, что один из подозреваемых проживает на территории Житомирской области, другой — на Ивано-Франковщине. Также во время досудебного расследования полицейские установили, что один из иностранцев ранее был депортирован из Украины, но впоследствии вернулся под другой фамилией.

27 мая правоохранители провели обыски в домах злоумышленников и задержали их. В их квартирах также были найдены деньги, украденные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические средства и автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения. У одного из задержанных были телесные повреждения, которые он получил при взрыве банкомата.

Иностранцам объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», чтобы ограбить его. В результате взрыва были повреждены стеклянные двери и фасад здания.