В Харькове неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n138164-v-harkove-neizvestnye-vzorvali-bankomat-privatbanka-foto-video.html

Ракурс

В Харькове минувшей ночью неизвестные подорвали банкомат «ПриватБанка», чтобы ограбить его.

Нападение было зафиксировано рано утром, информацию о подрыве банкомата правоохранители получили в 4.31. Инцидент произошел на улице Киргизской. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также специалисты взрывотехнического управления Нацполиции. Злоумышленники взорвали банкомат, который расположен в мини-маркете. В результате взрыва была повреждена стеклянная дверь и фасад здания.

Сообщается, что рядом с банкоматом были разбросаны кассеты с деньгами, а вокруг места происшествия лежали купюры номиналом 200 грн. Правоохранители выясняют, сколько денег было украдено.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Как писал «Ракурс», подобный случай произошел в Харькове в начале апреля. Преступники украли 1 млн 978 тыс. грн, однако спустя два часа их поймали.