У Харкові невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n138164-u-harkovi-nevidomi-pidirvaly-bankomat-pryvatbanku-foto-video.html

Ракурс

У Харкові минулої ночі невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку», щоб пограбувати його.

Напад був зафіксований рано вранці, повідомлення про підрив банкомату правоохоронці отримали о 4.31. Інцидент стався на вулиці Киргизькій. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Харківської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також фахівці вибухотехнічного управління Нацполіції. Зловмисники підірвали банкомат, який розташований в міні-маркеті. Внаслідок вибуху пошкоджено скляні двері і фасад будівлі.

Повідомляється, що поруч із банкоматом були розкидані касети з грошима, а навколо місця події лежали купюри номіналом 200 грн. Правоохоронці з’ясовують, скільки грошей було вкрадено.

Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Як писав «Ракурс», подібний випадок стався в Харкові на початку квітня. Злочинці вкрали 1 млн 978 тис. грн, проте через дві години їх спіймали.