Хвороба Паркінсона вважається невиліковною недугою, але лікарі з лікарні «МакЛін» у Массачусетсі (США) змогли зупинити прогресування захворювання. Пацієнту пересадили нейрони, які були отримані з його власних клітин шкіри. Із моменту пересадки пройшло два з половиною роки, але лише зараз медики вирішили повідомити про свій успіх.

За цей час у пацієнта не спостерігалося побічних ефектів, а стан стабілізувався. Лікарі не поспішають говорити про прогрес, але ознак нейродегенерації у пацієнта не було виявлено, повідомляє журнал The New England Journal of Medicine.

Першим пацієнтом, на якому був випробуваний цей метод, став американський бізнесмен Джордж Лопес, який у минулому був лікарем. Ще у 2013 році Лопес запропонував виступити спонсором подібних досліджень. На той момент він знав, що у нього хвороба Паркінсона. Через кілька років саме на Лопесі був випробуваний новий метод лікування хвороби.

Лікарі взяли клітини шкіри Лопеса і репрограмували їх в ембріональні стовбурові. Після цього стовбурові клітини диференціювали у попередників дофамінергічних нейронів, які уражаються у пацієнтів із хворобою Паркінсона. Попередні випробування лікарі провели на мишах.

Слід зазначити, що експеримент був легальним, але лікарі вважали за краще не розповідати про нього завчасно. Спочатку клітини були введені пацієнтові у ліву півкулю мозку, а через півроку, коли стало зрозуміло, що процедура не викликала побічних ефектів, ін'єкція була зроблена у праву півкулю мозку.

Після проведення МРТ було встановлено, що ніяких новоутворень у мозку Лопеса за два роки не виникло, а нейрони стали захоплювати трохи більше амінокислоти, ніж раніше.

За словами пацієнта, він став відчувати себе набагато краще, а кількість часу, коли він був не здатний координувати свої рухи, знизилася з трьох до однієї години на добу.

Лікарі не виключають, що дана процедура може дати у тривалій перспективі ефект, який ще не проявився. Але про повне зцілення пацієнта мови поки що не йде. На думку лікарів, клітинна терапія може лише стабілізувати стан хворого.