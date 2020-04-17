Верба. Фото: florapedia.ru

https://racurs.ua/ua/n136929-u-lysti-verby-vcheni-znayshly-vbyvcu-rakovyh-klityn.html

Ракурс

Ліки від раку давно розробляються вченими, але поки що немає панацеї від цієї страшної хвороби. Нове відкриття вчених із британського дослідницького центру Rothamsted Research і онкологів із Кентського університету може стати першим кроком до створення ефективних ліків від раку.

Вчені виявили у листі верби (види S. miyabeana і S. dasyclados) хімічну речовину — циклодімерний саліциноїд. Речовині дали назву міабеацин. Вчені вважають, що міабеацин має дуже високий потенціал для знищення ракових клітин, пише журнал Scientific Reports.

Під час лікуванні ракових пухлин, таких як нейробластома, лікарі часто зустрічаються із проблемою стійкості ракових клітин до впливу медпрепаратів. Міабеацин має інший спосоіб впливу і може знищити ракові клітини, які були стійкі до інших препаратів.

Міабеацин містить у своїй структурі дві групи саліцина, які подвійно впливають на клітини раку. Фармацевтична активність саліцина добре відома медикам, але активність міабеацина може бути набагато вищою.

Під час лабораторних досліджень було встановлено, що міабеацин здатний знищувати клітини раку молочної залози, горла і яєчників. Також міабеацин добре себе проявив у боротьбі з нейробластомою, яка є найпоширенішим видом раку у дітей віком до 15 років.

Вчені збираються збільшити виробництво міабеацина і продовжити тестування нового медичного препарату.

Як раніше писав «Ракурс», студентка з Маріуполя Ольга Харасахал розробила унікальну методику ранньої діагностики меланоми. Розробкою українки вже зацікавилися американці і запросили дівчину до США для продовження тестів.