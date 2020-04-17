Ива. Фото: florapedia.ru

https://racurs.ua/n136929-v-listyah-ivy-uchenye-nashli-ubiycu-rakovyh-kletok.html

Ракурс

Лекарство от рака давно разрабатывается учеными, но пока что нет панацеи от этой страшной болезни. Новое открытие ученых из британского исследовательского центра Rothamsted Research и онкологов из Кентского университета может стать первым шагом к созданию эффективного лекарства от рака.

Ученые обнаружили в листьях ивы (виды S. miyabeana и S. dasyclados) химическое вещество — циклодимерный салициноид. Веществу дали название миабеацин. Ученые считают, что оно обладает очень высоким потенциалом для уничтожения раковых клеток, пишет журнал Scientific Reports.

При лечении раковых опухолей, таких как нейробластома, врачи часто встречаются с проблемой устойчивости раковых клеток к воздействию медпрепаратов. Миабеацин обладает другим способом воздействия и может уничтожить раковые клетки, которые были устойчивы к другим препаратам.

Миабеацин содержит в своей структуре две группы салицина, которые оказывают двойное воздействие на клетки рака. Фармацевтическая активность салицина хорошо известна медикам, но активность миабеацина может быть гораздо выше.

Во время лабораторных исследований было установлено, что миабеацин способен уничтожать клетки рака молочной железы, горла и яичников. Также миабеацин хорошо себя проявил в борьбе с нейробластомой, которая является самым распространенным видом рака у детей возрастом до 15 лет.

Ученые собираются увеличить производство миабеацина и продолжить тестирование нового медицинского препарата.

Как ранее писал «Ракурс», студентка из Мариуполя Ольга Харасахал разработала уникальную методику ранней диагностики меланомы. Разработкой украинки уже заинтересовались американцы и пригласили девушку в США для продолжения тестов.