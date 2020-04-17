Погода в Украине на 19 апреля

https://racurs.ua/n136928-pogoda-v-ukraine-na-pashu-sinoptiki-prognoziruut-do-15-mestami-dojdi-karta.html

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Погода в Украине на Пасху, 19 апреля, будет в основном теплой. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

В Киеве 19 апреля днем ​​будет дождь. Температура поднимется до +9−11°. Ночью ожидается до -2°, без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Дождливо также будет в Житомирской, Черновицкой и Сумской областях. Осадки ожидаются днем. В то же время столбики термометров будут показывать 10−12° тепла. Ночью же будет без осадков, однако температура опустится до 1−3° мороза.

На востоке страны будет солнечно. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура поднимется до 10−12° тепла, ночью — до -3°. В Полтавской и Днепропетровской областях также будет солнечно, днем ​​— +10−12°, ночью — 3−5 ° тепла.

На юге Украины в основном будет солнечно. В Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ожидается 13−15° выше нуля, ночью — + 3−5°. В Одесской области температура будет такая же, однако днем ​​ожидаются небольшие дожди.

На западе страны будет солнечно, днем ​​воздух прогреется до +12°, ночью — до -3°. Теплее будет в Закарпатской области. Там днем ​​синоптики обещают до +15°, ночью — +3−5°.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского отметили, что в Киеве самая низкая среднесуточная температура воздуха на Пасху была -2,3°. Это было 5 апреля 1942 года. Самая высокая среднесуточная температура поднималась до +20,2°. Это было 3 мая 1891 года. Температура в самую холодную ночь в столице опустилась до -4,2° 15 апреля 1928 года, а температура самой теплой ночи повысилась до +27,5° 25 апреля 1943 года.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как спасаться от дыма в Киеве.