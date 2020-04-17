Погода в Україні на 19 квітня

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Погода в Україні на Великдень, 19 квітня, буде здебільшого теплою. У деяких областях синоптики прогнозують дощі.

У Києві 19 квітня вдень йтиме дощ. Температура підніметься до +9−11°. Вночі очікується до -2°, без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Дощитиме також у Житомирській, Чернівецькій та Сумській областях. Опади очікуються вдень. Водночас стовпчики термометрів показуватимуть 10−12° тепла. Вночі ж буде без опадів, проте температура опуститься до 1−3° морозу.

На сході країни буде сонячно. У Харківській, Донецькій та Луганській областях температура підніметься до 10−12° тепла, вночі — до -3°. У Полтавській і дніпропетровській областях також буде сонячно, вдень — +10−12°, вночі — 3−5° тепла.

На півдні України здебільшого буде сонячно. У Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та Криму очікується 13−15° вище нуля, вночі — +3−5°. В Одеській області температура буде така ж, проте вдень очікуються невеликі дощі.

На заході країни буде сонячно, вдень повітря прогріється до +12°, вночі — до -3°. Тепліше буде у Закарпатській області. Там вдень синоптики обіцяють до +15°, вночі — +3−5°.

Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського зазначили, що у Києві найнижча середньодобова температура повітря на Великдень була -2,3°. Це було 5 квітня 1942 року. Найвища середньодобова температура піднімалася до +20,2°. Це було 3 травня 1891 року. Температура найхолоднішої ночі у столиці опустилась до -4,2° 15 квітня 1928 року, а температура найтеплішої ночі підвищилась до +27,5° 25 квітня 1943 року.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як рятуватися від диму в Києві.