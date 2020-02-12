Вандал теперь убирает туристические места в Киеве, фото: «Волынь-Нова»

https://racurs.ua/n133600-klichko-vandal-s-allei-hudojnikov-teper-ubiraet-kiev-video.html

Ракурс

Туристические места Киева теперь убирает 20-летний молодой человек, который совершил акт вандализма на Аллее художников в столице — оборвал в ночь на 29 января обустроенную там декоративную LED-подсветку.

Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, пойманный на вандализме уроженец Киевщины так будет работать по три часа в день как минимум три недели.

Он отметил, что молодой человек уже отмывал надписи с перил на Аллее художников, сгребал листья в сквере на Контрактовой площади, убирал снег возле кинотеатра «Жовтень» и чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву.

Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов, — отмечает мэр Киева.

В прокуратуре Киева изданию «Украинская правда» сообщили, что расследование этого инцидента еще продолжается и соответствующие материалы в суд не направлялись. Это будет сделано в рамках двух месяцев досудебного следствия, которые отсчитываются с 31 января — дня сообщения о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что суд учтет то, что молодой человек по своему желанию делает полезные для города дела, однако это не освобождает его от ответственности. В частности, еще предстоит возместить ущерб за учененный вандализм.

31 января ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сумма нанесенного ущерба в результате вандализма на Аллее художников составляет около 15 тыс. грн.

Напомним, в конце января суд отправил в психбольницу жителя Черниговщины, который в сентябре 2019 года осквернил памятники участникам АТО.