Вандал тепер прибирає туристичні місця у Києві, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/ua/n133600-klychko-vandal-z-aleyi-hudojnykiv-teper-prybyraie-kyyiv-video.html

Ракурс

Туристичні місця Києва тепер прибирає 20-річний молодик, котрий здійснив акт вандалізму на Алеї художників у столиці — обірвав у ніч на 29 січня облаштовану там декоративну LED-підсвітку.

Відповідне відео опублікував у Фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, спійманий на вандалізмі уродженець Київщини так працюватиме по три години в день щонайменше три тижні.

Він зазначив, що молодик вже відмивав написи з поручнів на Алеї художників, згрібав листя у сквері на Контрактовій площі, прибирав сніг біля кінотеатру «Жовтень» та чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів, — наголошує мер Києва.

У прокуратурі Києва виданню «Українська правда» повідомили, що розслідування щодо цього інциденту ще триває й відповідні матеріали до суду не направлялися. Це буде зроблено в межах двох місяців досудового слідства, які відраховуються з 31 січня — дня повідомлення про підозру.

В прокуратурі зазначають, що суд врахує те, що молодик за своїм бажанням робить корисні для міста справи, проте це не звільняє його від відповідальності. Зокрема, ще потрібно буде відшкодувати збитки за вчений вандалізм.

31 січня молодикові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, арешту до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

Сума завданих збитків в результаті вандалізму на Алеї художників становить близько 15 тис. грн.

Нагадаємо, наприкінці січня суд відправив до психлікарні жителя Чернігівщини, який у вересні 2019 року осквернив пам’ятники учасникам АТО.