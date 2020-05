Болезнь Паркинсона удалось остановить с помощью стволовых клеток. Фото: ТАСС

Болезнь Паркинсона считается неизлечимой болезнью, но врачи из больницы «МакЛин» в Массачусетсе (США) смогли остановить прогрессирование заболевания. Пациенту пересадили нейроны, которые были получены из его собственных клеток кожи. С момента пересадки прошло два с половиной года, но лишь сейчас медики решили сообщить о своем успехе.

За это время у пациента не наблюдалось побочных эффектов, а состояние стабилизировалось. Врачи не спешат говорить о прогрессе, но признаков нейродегенерации у пациента не было обнаружено, сообщает журнал The New England Journal of Medicine.

Первым пациентом, на котором был испытан данный метод, стал американский бизнесмен Джордж Лопес, который в прошлом был врачом. Еще в 2013 году Лопес предложил проспонсировать подобные исследования. На тот момент он знал, что у него болезнь Паркинсона. Спустя несколько лет именно на Лопесе был опробован новый метод лечения болезни.

Врачи взяли клетки кожи Лопеса и репрограммировали их в эмбриональные стволовые. После этого стволовые клетки дифференцировали в предшественников дофаминергических нейронов, которые поражаются у пациентов с болезнью Паркинсона. Предварительные испытания врачи провели на мышах

Следует отметить, что эксперимент был легальным, но врачи предпочитали не рассказывать о нем раньше времени. Сначала клетки были введены пациенту в левое полушарие мозга, а через полгода, когда стало понятно, что процедура не вызвала побочных эффектов, инъекция была произведена в правое полушарие мозга.

После проведения МРТ было установлено, что никаких новообразований в мозге Лопеса за два года не возникло, а нейроны стали захватывать немного больше аминокислоты, чем раньше.

По словам пациента, он стал чувствовать себя намного лучше, а количество «выпавших часов», когда он не способен координировать свои движения, снизилась с трех до одного часа в сутки.

Врачи не исключают, что данная процедура может дать в длительной перспективе эффект, который еще не проявился. Но о полном исцелении пациента речи пока не идет. По мнению врачей, клеточная терапия может лишь стабилизировать состояние больного.