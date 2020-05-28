На Черкащині поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат. Фото: Pexels

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Підрив банкомату стався на території Черкаської області минулого тижня. Тоді зловмисники підірвали банкомат в селі Шевченкове Звенигородського району та викрали 400 тис. грн.

Внаслідок вибуху також була частково зруйнована будівля, де розташовувався банкомат. Під час розслідування цього інциденту правоохоронці виявили на місці події речі, які належали зловмисникам, а також сліди крові. Саме це допомогло розшукати крадіїв. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Черкаської області.

Правоохоронці перевірили камери спостереження та встановили, що до скоєння злочину причетні двоє іноземців. Вони приїхали до Черкащини з території іншої області на автомобілі марки Mercedes з іноземною реєстрацією. Після цього поліцейські з’ясували, що один із підозрюваних проживає на території Житомирської області, інший — на Івано-Франківщині. Також під час досудового розслідування поліцейські встановили, що один із іноземців раніше був депортований з України, але згодом повернувся під іншим прізвищем.

27 травня правоохоронці провели обшуки у будинках зловмисників та затримали їх. За місцем їхнього проживання також були знайдені гроші, вкрадені з банкомату, газовий балон, інструменти, мобільні телефони, наркотичні засоби та автомобіль, який вони використовували під час вчинення правопорушення. Один із затриманих мав тілесні ушкодження, які він отримав під час вибуху банкомату.

Іноземцям оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку», щоб пограбувати його. Внаслідок вибуху було пошкоджено скляні двері і фасад будівлі.