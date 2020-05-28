Санкції проти Росії не знімуть: Меркель дала відповідь агресору

Ангела Меркель. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n138892-sankciyi-proty-rosiyi-mojut-buty-znyati-merkel-nazvala-umovu.html

Ракурс

Санкції проти Росії повинні бути збережені, якщо не буде досягнуто прогресу в реалізації мінських угод.

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель учора під час своєї доповіді на форумі, організованому Фондом імені Конрада Аденауера.

Меркель заявила, що міжнародні відносини повинні будуватися не на принципі сили, а на канонах права. Ці канони Росія неодноразово порушувала і створила пояс невирішених конфліктів у своїй безпосередній близькості. У тому числі РФ анексувала український півострів Крим, порушуючи міжнародне право.

Канцлер відзначила, що РФ підтримує маріонеткові режими на непідконтрольних територіях Донбасу, а також використовує гібридні засоби для нападу на західні демократії, включаючи Німеччину.

Меркель додала, що Росія доставить багато клопоту під час головування Німеччини у Раді ЄС.

Проте, канцлер Німеччини вважає, що є багато причин для добрих відносин із Росією. Серед них географічна близькість і спільна історія, глобальні виклики та економічні переплетіння. Але Меркель додала, що і Росія повинна бути зацікавлена ​​у конструктивній співпраці з ЄС і Німеччиною.

Меркель підкреслила, що завжди виступала за конструктивний діалог і мирне співіснування. Однак, основою для цього має бути обов’язково розуміння того, що в міжнародних відносинах важливо не право сили, а сила права.

Як раніше писав «Ракурс», Росія шантажує Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, пропонуючи припинити глобальний вогонь в обмін на зняття санкцій.