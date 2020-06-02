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Ракурс
Андрій Єрмак, фото: «Слово і Діло»

«Плівки Єрмака»: суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо брата очільника Офісу президента

2 чер 2020, 23:10
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Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити провадження за заявою депутата з фракції «Слуга народу» Гео Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.

Лерос повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Раніше Ситник (директор НАБУ — ред.) в інтерв’ю заявляв, що він не встиг зробити низку важливих слідчих дій. Сподіваюся тепер з’явиться така можливість, — зазначив Лерос.

Також Лерос повідомив, що, за наявною в нього інформацією, в Офісі президента знали про існування так званих «плівок Єрмака» — записів, на яких Денис Єрмак нібито здійснює «відбір» кандидатів на різноманітні державні посади. За його словами, це могло вплинути на призначення.

Просто замели сліди, — вважає Лерос.



«Плівки Єрмака» почав оприлюднювати Лерос у березні. З того часу в інтернеті була опублікована низка відповідних аудіозаписів.

Нагадаємо, у середині травня фігурантам «плівок Єрмака» спалили мотоцикл та підкинули в автомобіль гранату, яка не вибухнула.

Джерело: Ракурс


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