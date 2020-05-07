Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n137888-plivky-iermaka-stalo-vidomo-yak-sprava-proty-brata-glavy-ofisu-prezydenta-zagubylasya.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» сьогодні поповнилися черговим відеозаписом.

Фігурантом відео є брат глави Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис з’явилося 7 травня в Telegram-каналі «д'Ермак».

На кадрах йдеться про те, як Денис Єрмак користувався посадою свого брата і зумів закрити справу, яка була відкрита проти нього за незаконне володіння зброєю.

Пропонував прокурорам приходити із обшуками: до престарілої мами помічника президента. Після цього, справа Єрмака дивним чином губилася в архівах, — йдеться в підписі до відео.





Нагадаємо, у квітні в мережі зявився відеозапис, в якому йшлося про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.