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Ракурс
Скріншот із відео

«Плівки Єрмака»: стало відомо, як справа проти брата глави Офісу президента загубилася в архівах (ВІДЕО)

7 тра 2020, 22:32
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«Плівки Єрмака» сьогодні поповнилися черговим відеозаписом.

Фігурантом відео є брат глави Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис з’явилося 7 травня в Telegram-каналі «д'Ермак».

На кадрах йдеться про те, як Денис Єрмак користувався посадою свого брата і зумів закрити справу, яка була відкрита проти нього за незаконне володіння зброєю.

Пропонував прокурорам приходити із обшуками: до престарілої мами помічника президента. Після цього, справа Єрмака дивним чином губилася в архівах, — йдеться в підписі до відео.



Нагадаємо, у квітні в мережі зявився відеозапис, в якому йшлося про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.

Джерело: Ракурс


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