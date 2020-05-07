Скриншот из видео

https://racurs.ua/n137888-plenki-ermaka-stalo-izvestno-kak-delo-protiv-brata-glavy-ofisa-prezidenta-zateryalos-v-arhivah.html

Ракурс

«Пленки Ермака» сегодня пополнились очередной видеозаписью.

Фигурантом видео является брат главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись появилась 7 мая в Telegram-канале «д'Ермак».

На кадрах говорится о том, как Денис Ермак пользовался должностью своего брата и сумел закрыть дело, открытое против него за незаконное владение оружием.

Предлагал прокурорам приходить с обысками: к престарелой маме помощника президента. После этого, дело Ермака странным образом терялось в архивах, — говорится в подписи к видео.





Напомним, в апреле в сети появился видеоролик, в котором речь шла о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере купли научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований и последующей их продажи кандидатам на государственные должности.