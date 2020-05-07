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Ракурс
Скриншот из видео

«Пленки Ермака»: стало известно, как дело против брата главы Офиса президента затерялось в архивах (ВИДЕО)

7 мая 2020, 22:32
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«Пленки Ермака» сегодня пополнились очередной видеозаписью.

Фигурантом видео является брат главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись появилась 7 мая в Telegram-канале «д'Ермак».

На кадрах говорится о том, как Денис Ермак пользовался должностью своего брата и сумел закрыть дело, открытое против него за незаконное владение оружием.

Предлагал прокурорам приходить с обысками: к престарелой маме помощника президента. После этого, дело Ермака странным образом терялось в архивах, — говорится в подписи к видео.



Напомним, в апреле в сети появился видеоролик, в котором речь шла о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере купли научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований и последующей их продажи кандидатам на государственные должности.

Источник: Ракурс


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