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«Пленки Ермака»: стало известно, как дело против брата главы Офиса президента затерялось в архивах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137888-plenki-ermaka-stalo-izvestno-kak-delo-protiv-brata-glavy-ofisa-prezidenta-zateryalos-v-arhivah.htmlРакурс
«Пленки Ермака» сегодня пополнились очередной видеозаписью.
Фигурантом видео является брат главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись появилась 7 мая в Telegram-канале «д'Ермак».
На кадрах говорится о том, как Денис Ермак пользовался должностью своего брата и сумел закрыть дело, открытое против него за незаконное владение оружием.
Предлагал прокурорам приходить с обысками: к престарелой маме помощника президента. После этого, дело Ермака странным образом терялось в архивах, — говорится в подписи к видео.
Напомним, в апреле в сети появился видеоролик, в котором речь шла о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере купли научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований и последующей их продажи кандидатам на государственные должности.