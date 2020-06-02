У Південній півкулі розташоване місце з найчистішим повітрям на Землі, фото: Kathryn Moore

https://racurs.ua/ua/n139167-ucheni-vyyavyly-misce-z-naychystishym-povitryam-na-zemli-infografika.html

Ракурс

Найчистіше повітря на Землі розташоване в Південному океані, на південь від 40 градусу південної широти.

Цей атмосферний регіон майже не зазнав впливу діяльності людини, повідомляє прес-служба Університету Колорадо (США).

Учені виявили, що повітря шару, який живить нижні хмари над Південним океаном, є недоторканим — вільним від часток аерозолів, вироблених антропогенною діяльністю.

Встановити це дослідникам дозволив аналіз бактерій, котрих зібрали з повітря.

Ці бактерії показали, що пил із заселених континентів та інші речовини, що виникають в результаті антропогенної діяльності, не переміщаються на південь і не потрапляють в атмосферу Антарктики.

До того ж повітря над Південним океаном було настільки чистим, що учені виявили в ньому дуже малу концентрацію органічних зразків для аналізу.

Антарктика, мабуть, ізольована від розсіювання мікроорганізмів та поживних речовин з південних континентів. Це дозволяє припустити, що Південний океан є одним з дуже небагатьох місць на Землі, які зазнали мінімального впливу антропогенної діяльності, — наголошують дослідники.

Південним океаном називають сукупність південних частин Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, що оточують Антарктиду. Часто їх виділяють в окремий п’ятий океан, який, втім, не має чітких меж.

Межі Південного океану визначають як лінію сходження холодних антарктичних течій з більш теплими водами трьох океанів, проте ця межа постійно змінює своє положення і залежить від сезону.

Нагадаємо, у квітня столиця України очолила світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям.