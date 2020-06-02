В Южном полушарии расположено место с самым чистым воздухом на Земле, фото: Kathryn Moore

https://racurs.ua/n139167-uchenye-obnarujili-mesto-s-samym-chistym-vozduhom-na-zemle-infografika.html

Ракурс

Самый чистый воздух на Земле находится в Южном океане, к югу от 40 градуса южной широты.

Этот атмосферный регион почти не испытал влияние деятельности человека, сообщает пресс-служба Университета Колорадо (США).

Ученые обнаружили, что воздух слоя, который питает нижние облака над Южным океаном, является нетронутым — свободным от частиц аэрозолей, созданных антропогенной деятельностью.

Установить это исследователям позволил анализ бактерий, которых собрали из воздуха.

Эти бактерии показали, что пыль с заселенных континентов и другие вещества, возникающие в результате антропогенной деятельности, не перемещаются на юг и не попадают в атмосферу Антарктики.

К тому же воздух над Южным океаном было настолько чистым, что ученые обнаружили в нем очень малую концентрацию органических образцов для анализа.

Антарктика, пожалуй, изолирована от рассеивания микроорганизмов и питательных веществ из южных континентов. Это позволяет предположить, что Южный океан является одним из очень немногих мест на Земле, которые подверглись минимальному влиянию антропогенной деятельности, — отмечают исследователи.

Южным океаном называют совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду. Часто их выделяют в отдельный пятый океан, который, впрочем, не имеет четких границ.

Границы Южного океана определяют как линию схождения холодных антарктических течений с более теплыми водами трех океанов, однако эта граница постоянно меняет свое положение и зависит от сезона.

Напомним, в апреле столица Украины возглавила мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.