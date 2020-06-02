Андрей Ермак, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n139168-plenki-ermaka-sud-obyazal-nabu-otkryt-delo-v-otnoshenii-brata-glavy-ofisa-prezidenta.html

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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть производство по заявлению депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса о совершении уголовного преступления братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.

Лерос сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Раньше Сытник (директор НАБУ — ред.) в интервью заявлял, что он не успел сделать ряд важных следственных действий. Надеюсь теперь появится такая возможность, — отметил Лерос.

Также Лерос сообщил, что, по имеющейся у него информации, в Офисе президента знали о существовании так называемых «пленок Ермака» — записей, на которых Денис Ермак якобы осуществляет «отбор» кандидатов на различные государственные должности. По его словам, это могло повлиять на назначения.

Просто замели следы, — считает Лерос.





«Пленки Ермака» начал публиковать Лерос в марте. С тех пор в интернете был опубликован ряд соответствующих аудиозаписей.

Напомним, в середине мая фигурантам «пленок Ермака» сожгли мотоцикл и подбросили в автомобиль гранату, которая не взорвалась.