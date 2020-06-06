Юристи Порошенка судяться з Венедіктовою через історію в музеї Гончара, фото — Today.ua

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Справа Петра Порошенка стала причиною позову його адвокатів до генерального прокурора Ірини Венедіктової. Адвокати через суд домагаються визнання бездіяльності генпрокурора в історії з арештом картин у музеї Гончара.

Представник Порошенка Ігор Головань у Фейсбук написав, що захист п’ятого президента подав п’ять заяв про кримінальне правопорушення. Йдеться про зловживання владою і службовим становищем, незаконне проникнення у володіння особи з метою обшуку, службову підробку, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів.

Також адвокати Порошенко звинувачують генпрокурора Венедіктову в зловживанні владою і службовим становищем через бездіяльність у справі про картинах Порошенко. Юристи запросили роз’яснення, чи може музей дозволити відвідувачам побачити заарештовані картини.

Адвокат пояснив, що Офіс генпрокурора досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після проведення ДБР слідчих дій у музеї. Захист також заявив про відвід слідчих, які здійснювали обшук.

Головань також повідомив, що судове засідання про розгляд апеляції на постанову Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріалів провадження.

Нагадаємо, що 26 травня Порошенко викликали на допит в ГБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників, але замість допиту Порошенко відкрив виставку картин, які фігурують у виробництві. Пізніше співробітники ДБР виламали двері в музеї Гончара, де знаходилися картини і заарештували їх.

4 червня Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, який має відбутися об 10 червня. Йдеться про допит екс-президента як свідка в кримінальному провадженні, у якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з прихованням від митного контролю колекції культурних цінностей.