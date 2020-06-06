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Ракурс
Бенксі показав картину про протести в США, фото — ЄП

Бенксі показав картину про протести в США (ФОТО)

6 чер 2020, 19:53
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Англійський художник Бенксі показав свою нову роботу, яка присвячена протестам в США через вбивство поліцейським затриманого афроамериканця Джорджа Флойда.

Фото картини вуличний художник опублікував в Instagram. На кадрі видно траурний портрет з темною фігурою. Американський прапор, що висить над зображенням, поступово починає горіти, підпалений полум’ям від свічки.

Бенксі показав картину про протести в США, фото — Інстаграм Бенксі

Художник написав, що від початку протестів не хотів висловлюватися на цю тему, але потім зрозумів, що це насамперед проблема білих людей. На думку Бенксі, система змушує страждати людей з іншим кольором шкіри, у яких немає можливостей змінити ситуацію.

Він попередив, що білі люди повинні розібратися з цим, «інакше хтось буде змушений піднятися наверх і вибити двері».

Нагадаємо, що протести в США, які переросли в масові безлади, почалися після смерті Джорджа Флойда, затриманого в Міннеаполісі. Поліцейський тиснув чоловікові коліном на горло, хоча Флойд говорив, що не може дихати. У місті почалися заворушення, після чого люди вийшли на вулиці і в інших штатах. У багатьох містах акції протесту вилилися в зіткнення з органами правопорядку, погроми і підпали.

Джерело: Ракурс


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