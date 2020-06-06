Бенксі показав картину про протести в США, фото — ЄП

https://racurs.ua/ua/n139371-benksi-pokazav-kartynu-pro-protesty-v-ssha-foto.html

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Англійський художник Бенксі показав свою нову роботу, яка присвячена протестам в США через вбивство поліцейським затриманого афроамериканця Джорджа Флойда.

Фото картини вуличний художник опублікував в Instagram. На кадрі видно траурний портрет з темною фігурою. Американський прапор, що висить над зображенням, поступово починає горіти, підпалений полум’ям від свічки.

Художник написав, що від початку протестів не хотів висловлюватися на цю тему, але потім зрозумів, що це насамперед проблема білих людей. На думку Бенксі, система змушує страждати людей з іншим кольором шкіри, у яких немає можливостей змінити ситуацію.

Він попередив, що білі люди повинні розібратися з цим, «інакше хтось буде змушений піднятися наверх і вибити двері».

Нагадаємо, що протести в США, які переросли в масові безлади, почалися після смерті Джорджа Флойда, затриманого в Міннеаполісі. Поліцейський тиснув чоловікові коліном на горло, хоча Флойд говорив, що не може дихати. У місті почалися заворушення, після чого люди вийшли на вулиці і в інших штатах. У багатьох містах акції протесту вилилися в зіткнення з органами правопорядку, погроми і підпали.