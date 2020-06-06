Вибори у Києві: Зеленський розповів, як «слуги» проведуть праймеріз, фото — УП

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Вибори у Києві — важлива історія для партії влади «Слуга народу». Президент Володимир Зеленський сьогодні приспустив завісу секретності навколо обрання кандидата від СН на посаду міського голови столиці.

Він заявив, що праймеріз в «Слузі народу» проведуть у два етапи. Спочатку це буде внутрішня дискусія, під час якої змагатимуться програми кандидатів від СН.

Повинні продемонструвати програму, що вони збираються робити з Києвом, — передає УНІАН слова президента під час сьогоднішнього неформального спілкування із журналістами у Заліссі.

Зеленський нагадав, що остаточно кандидатом буде одна людина. На другому етапі в партії вивчать результати соціологічних досліджень і оберуть кандидатуру, яка матиме більше шансів на перемогу у протистоянні із Віталієм Кличком, який раніше також заявляв про балотування на другий термін.

Багато хто перший раз у Раді. Їм набридло бути у парламенті, хочуть бути «королями Всесвіту». Вони хочуть спробувати бути мерами Києва від партії «Слуга народу, — додав Зеленський, коментуючи вибори у столиці.

Він також заявив, що на внутрішніх праймеріз у СН заслухають кандидатів, які не є членами партії.

Ляшко (заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко — «Ракурс») — теж нормально, теж непоганий, — сказав Зеленський.

Раніше Віктор Ляшко пояснював свою позицію щодо участі у перегонах. Про намір поборотися на праймеріз СН заявив нардеп Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко, якого минулого тижня обрали міністром культури.