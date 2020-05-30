Вибори у Києві: Ляшко пояснив свою позицію, фото — МОЗ

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Вибори мера Києва обговорив із журналістами заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Його останнім часом ЗМІ називали одним з можливих кандидатів на посаду міського голови столиці. Це сталося під час одного з ефірів. Ляшко «відхрещується» від того, що йому офіційно пропонувала партія «Слуга народу» стати її кандидатом у Києві.

Пропозиція була від ведучої. Хочете стати мером? Я казав: цікава від вас пропозиція. Це та ж сама ситуація, коли йде переформатування уряду, всі ставлять мене, що я буду наступним міністром охорони здоров’я. Таке було при звільнені Зоряни Скалецької, таке було при звільнені Іллі Ємця, — сказав Ляшко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ляшко вважає, що аналогічно він відповів би, якби його запитали щодо посади міністра охорони здоров’я. З боку керівництва фракції «Слуги народу» чи президента Ляшко пропозицій не чув. Заступник міністра пообіцяв, що така пропозиція не буде приховуватися, а сьогодні це тільки «можливі приписки і тому подібне».