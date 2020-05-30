«Слуги» обговорять відставку Авакова на засіданні фракції — нардеп, фото — ДТ

https://racurs.ua/ua/n139017-slugy-obgovoryat-vidstavku-avakova-na-zasidanni-frakciyi-nardep.html

Ракурс

Відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ фракція «Слуга народу» обговорить на засіданні увечері 1 червня.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» сьогодні заявив очільник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Наразі серед «слуг» відсутня узгоджена позиція щодо долі Авакова.

«Слуги» на засіданні при ухваленні рішення керуватимуться передусім оцінкою ефективності розслідувань резонансних справ — стрілянини в Броварах і зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.

Позиція ще не сформована. Ми на фракції це питання ще не обговорювали, в нас засідання відбудеться у понеділок, 1 червня, увечері, якраз після засідання профільного комітету, — сказав депутат.

Зазначимо, що ситуацію з побиттям та зґвалтуванням жінки у відділенні поліції в Кагарлику 1 червня обговорюватиме на закритому засіданні правоохоронний комітет Ради, який очолює Монастирський.

У Фейсбук нардеп сьогодні написав, що 1 червня відбудеться позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, на якому заслухають голову Національної поліції, керівництво ДБР та представників прокуратури. Нардеп не згадав у цьому переліку главу МВС.

Він назвав реакцію правоохоронців на злочин у Кагарлику адекватною.

Поліція, виявивши перші ознаки злочину, невідкладно повідомила Державне бюро розслідувань і забезпечила охорону ймовірних доказів до приїзду слідчих ДБР. Керівник Національної поліції і представник МВС одразу публічно заявили про вчинення злочину і заявили про розформування всього підрозділу поліції в Кагарлику. Міністр Аваков також публічно засудив дії екс-поліцейських. ДБР як орган, до підслідності якого належить розслідування злочинів вчинених правоохоронцями, активно розслідує трагедію (в групі працюють близько 20 слідчих), — написав Монастирський.

Нагадаємо, що відразу після перестрілки президент Зеленський викликав Авакова до себе. У Раді його відставки вимагає фракція «Голос».