«Слуги» обсудят отставку Авакова на заседании фракции — нардеп, фото — ЗН

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Отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел фракция «Слуга народа» обсудит на заседании вечером 1 июня.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» сегодня заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Сейчас среди «слуг» отсутствует согласованная позиция по поводу судьбы Авакова.

«Слуги» на заседании при принятии решения будут руководствоваться прежде всего оценкой эффективности расследований резонансных дел — перестрелки в Броварах и изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.

Позиция еще не сформирована. Мы на фракции этот вопрос еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник, 1 июня, вечером, как раз после заседания профильного комитета, — сказал депутат.

Отметим, что ситуацию с избиением и изнасилованием женщины в отделении полиции в Кагарлыке 1 июня будут обсуждать на закрытом заседании правоохранительный комитет Рады, который возглавляет Монастырский.

В Фейсбук нардеп сегодня написал, что 1 июня состоится внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на котором заслушают главу Национальной полиции, руководство ГБР и представителей прокуратуры. Нардеп не упомянул в этом списке главу МВД.

Он назвал реакцию правоохранителей на преступление в Кагарлыке адекватной.

Полиция, обнаружив первые признаки преступления, безотлагательно сообщила Государственное бюро расследований и обеспечила охрану вероятных доказательств до приезда следователей ГБР. Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских. ГБР как орган, к подследственности которого относится расследование преступлений совершенных правоохранителями, активно расследует трагедию (в группе работают около 20 следователей), — написал Монастырский.

Напомним, что сразу после перестрелки в Броварах президент Зеленский вызвал Авакова к себе. В Раде его отставки требует фракция «Голос».