Выборы в Киеве: Ляшко объяснил свою позицию, фото — Минздрав

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Выборы мэра Киева обсудил с журналистами заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Его в последнее время СМИ называли одним из возможных кандидатов на пост городского головы столицы. Это произошло во время одного из телеэфиров. Ляшко «открещивается» от того, что ему официально предлагала партия «Слуга народа» стать ее кандидатом в Киеве.

Предложение было от ведущей. Хотите стать мэром? Я говорю: интересное от вас предложение. Это та же самая ситуация, когда идет переформатирование правительства, все ставят меня, что я буду следующим министром здравоохранения. Такое было при увольнении Зоряны Скалецкой, такое было при увольнении Ильи Емца, — сказал Ляшко в интервью «Радио Свобода».

Ляшко считает, что аналогично он ответил бы, если бы его спросили о должности министра здравоохранения. Со стороны руководства фракции «Слуги народа» или президента Украины Ляшко предложений не слышал. Заместитель министра пообещал, что такое предложение не будет скрываться, а сегодня это только «возможные приписки и т.п.».