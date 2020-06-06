Выборы в Киеве: Зеленский рассказал, как «слуги» проведут праймериз, фото — УП

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Ракурс

Выборы в Киеве — важная история для партии власти «Слуга народа». Президент Владимир Зеленский сегодня приспустил завесу секретности вокруг избрания кандидата от СН на должность городского головы столицы.

Он заявил, что праймериз в «Слуге народа» проведут в два этапа. Сначала это будет внутренняя дискуссия, во время которой будут соревноваться программы кандидатов от СН.

Кандидаты должны продемонстрировать программу, что они собираются делать с Киевом, — передает УНИАН слова президента во время сегодняшнего неформального общения с журналистами в Залесье.

Зеленский напомнил, что окончательно кандидатом станет один человек. На втором этапе в партии изучат результаты социологических исследований и изберут кандидатуру, у которой будет больше шансов на победу в противостоянии с Виталием Кличко (он ранее заявлял о баллотировании на второй срок).

Многие первый раз в Раде. Им надоело быть в парламенте, хотят быть «королями Вселенной». Они хотят попробовать стать мэром Киева от партии «Слуга народа, — добавил Зеленский, комментируя выборы в столице.

Он также заявил, что на внутренних праймериз в СН заслушают кандидатов, которые не являются членами партии.

Ляшко (заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко — «Ракурс») — тоже нормально, тоже неплохой, — сказал Зеленский.

Ранее Виктор Ляшко объяснил свою позицию относительно участия в гонках. О намерении побороться на праймериз СН заявил нардеп Александр Дубинский и Александр Ткаченко, которого на прошлой неделе избрали министром культуры.