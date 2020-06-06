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Ракурс
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе, фото — JAXA

В Японии разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе

6 июн 2020, 18:35
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Спутник для уничтожения мусора в космосе начало разрабатывать Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Он будет уничтожать космический мусор вблизи Земли. Согласно плану ученых, спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу, сообщает сайт JAXA.

К разработке подключилась компания SKY Perfect JSAT и авторитетный научно-исследовательский институт в области физики RIKEN. Планируется, что аппарат будет готов к космическим испытаний через три года.

В космосе насчитывается около 20 тыс. объектов размером более 10 см. Этот космический мусор угрожает безопасности полетов в космос и может повреждать другие искусственные спутники Земли. Это в будущем может стать препятствием для освоения космоса и путешествий к другим планетам. В связи с этим многие страны занимаются проектами, связанными с поддержанием земной орбиты в чистоте.

Напомним, что 4 июня SpaceX, корпорация американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, запустила еще одну ракету Falcon 9 с 60 спутниками глобальной сети раздачи интернета Starlink. На прошлой неделе SpaceX осуществила успешный запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

Источник: Ракурс


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