В небе над Землей создается сеть спутников раздачи интернета, фото:

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SpaceX, корпорация американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, запустила еще одну ракету Falcon 9 с 60 спутниками глобальной сети раздачи интернета Starlink.

Ракета стартовала с космодрома NASA на мысе Канаверал в 21.25 3 июня по времени восточного побережья США (в 4.25 4 июня по киевскому времени). Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Спутники спустя 15 минут после старта отделились от второй ступени ракеты и вышли на эллиптическую орбиту на высоте более 200 км над Землей. После проверки их работоспособности, спутники с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту, расположенную на высоте 550 км.

Таким образом, количество спутников Starlink на околоземной орбите возросло до 480.

Это был уже восьмой запуск ракеты со спутниками Starlink. Всего на орбите вокруг Земли планируется разместить 12 тыс. таких спутников, а в перспективе — до 30 тыс.

Стоит отметить, что SpaceX в этот раз запустила первый спутник Starlink с козырьком, который призван предотвратить попадание солнечного света на отражающие поверхности аппарата. Ранее астрономы жаловались, что им мешают чрезмерно яркие спутники Starlink, которые хорошо видны на ночном небе из-за отражения света от солнечных батарей.

Напомним, на прошлой неделе SpaceX осуществила успешный запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.