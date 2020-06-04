У небі над Землею створюється мережа супутників з роздачі інтернету, фото: BELNAVINY

https://racurs.ua/ua/n139224-spacex-vyvela-na-orbitu-novi-suputnyky-dlya-rozdachi-internetu-u-kompaniyi-dosluhalysya-do-skarg.html

Ракурс

SpaceX, корпорація американського бізнесмена та винахідника Ілона Маска, запустила ще одну ракету Falcon 9 з 60 супутниками глобальної мережі роздачі інтернету Starlink.

Ракета стартувала з космодрому NASA на мисі Канаверал о 21.25 3 червня за часом східного узбережжя США (о 4.25 4 червня за київським часом). Про це повідомляє прес-служба SpaceX.

Супутники через 15 хвилин після старту відокремилися від другого ступеня ракети й вийшли на еліптичну орбіту на висоті понад 200 км над Землею. Після перевірки їхньої працездатності, супутники за допомогою власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту, розташовану на висоті 550 км.

Таким чином, кількість супутників Starlink на навколоземній орбіті зросла до 480.

Це був вже восьмий запуск ракети з супутниками Starlink. Всього на орбіті довкола Землі планується розмістити 12 тис. таких супутників, а в перспективі — до 30 тис.

Варто зазначити, що SpaceX цього разу запустила перший супутник Starlink з козирком, який покликаний запобігти потраплянню сонячного світла на дзеркалььні поверхні апарата. Раніше астрономи скаржилися, що їм заважають надмірно яскраві супутники Starlink, які добре видно на нічному небі через відбивання світла від сонячних батарей.

Нагадаємо, минулого тижня SpaceX здійснила успішний запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon.