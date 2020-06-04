Протести у США: поліцейському у справі про резонансне вбивство афроамериканця Флойда посилили обвинувачення

Дерек Шовін став коліном на шию Джорджа Флойда, що призвело до смерті затриманого, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n139223-protesty-u-ssha-policeyskomu-u-spravi-pro-rezonansne-vbyvstvo-afroamerykancya-floyda-posylyly.html

Ракурс

У США генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон перекваліфікував обвинувачення колишньому офіцерові поліції штату Дереку Шовену у резонансній справі про смерть афроамериканця Джорджа Флойда, яка спровокувала масштабні акції протесту в країні.

Шовена тепер звинувачують у вбивстві другого ступеня, повідомляє Fox News.

Згідно з американським законодавством, вбивство другого ступеня — це ненавмисне вбивство чи умисне вбивство, вчинене без попереднього плану.

Раніше Шовена звинувачували у вбивстві третього ступеня, тобто — вбивстві з необережності.

Флойд помер 25 травня, через кілька годин після того, як Шовен, здійснюючи його затримання, застосував задушливий прийом.

Ще трьом поліцейським, які були присутні під час затримання Флойда, інкримінують підбурювання до вбивства та пособництво.

Поліцейським загрожує тюремне ув’язнення на строк до 50 років та штраф в розмірі до 20 тис. дол.

Шовена заарештували 29 травня.

Нагадаємо, у США після смерті Флойда розпочалися масові протести, які переросли у сутички з поліцією, підпали та акти мародерства.