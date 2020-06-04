Збільшити пам’ять комп’ютерів у 100 разів дозволить виявлена британськими вченими молекулаhttps://racurs.ua/ua/n139222-zbilshyty-pam-yat-komp-uteriv-u-100-raziv-dozvolyt-vyyavlena-brytanskymy-vchenymy-molekula.htmlРакурс
Комп’ютерну пам’ять зробити щільнішою у 100 разів порівняно з сучасним рівнем допоможе відкрита британськими ученими крихітна молекула.
Учені виявили молекулярний «перемикач», який може діяти як транзистор й аналогічно зберігати бінарну інформацію (тобто цифри 1 та 0), що використовуються сьогодні в комп’ютерних технологіях. Про це повідомляє прес-служба Університету Ланкастера (Велика Британія).
Однак, на відміну від сучасних транзисторів, ця молекула має розмір всього близько 5 кв. нанометрів. Це означає, що понад 1 млрд таких молекул помістилися б на поперечному перерізі волосся людини.
Таким чином, використання цих молекул дозволило б створити пристрої зберігання інформації зі щільністю 250 терабітів на квадратний дюйм, що приблизно в 100 разів перевищує щільність зберігання сучасних жорстких дисків.
Учені наголошують, що є низка властивостей, які повинна мати молекула, щоб її можна було використовувати як пристрій зберігання пам’яті:
- перемикатися в обох напрямках за звичайних умов навколишнього середовища;
- бути стабільною протягом тривалого часу;
- самостійно утворювати упорядковані шари, товщиною лише в одну молекулу.
Наше відкриття — перший випадок, який поєднує всі ці особливості в одній молекулі, — наголошують дослідники.
Відкриття учених являє собою молекулу органічної солі, яка під впливом електричного імпульсу змінює положення катіона (позитивно зарядженого йона) та аніона (негативно зарядженого йона). В результаті чого молекула стає або світлою, або темною (тобто, може відповідати показнику 1 або 0).
В такий спосіб інформація може бути збережена, прочитана чи стерта в цих молекулах за кімнатної температури та при нормальному тиску повітря.
Це важливі характеристики практичного застосування молекул в обчислювальних пристроях зберігання даних, — наголошує прес-служба вишу.
Хоча дослідники не сподіваються, що саме ця конкретна молекула буде використана в майбутньому у жорстких дисках, їхнє відкриття демонструє потенціал молекулярної електроніки.
Нагадаємо, торік учені винайшли новий тип універсальної комп’ютерної пам’яті, яка споживає в 100 разів менше енергії за сучасні аналоги.