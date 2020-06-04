Ученые обнаружили крошечную молекулу, способную заменить транзисторы, фото:

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Ракурс

Компьютерную память сделать в 100 раз более емкой по сравнению с современным уровнем поможет открытая британскими учеными крошечная молекула.

Ученые обнаружили молекулярный «переключатель», который может действовать как транзистор и аналогично сохранять бинарную информацию (то есть цифры 1 и 0), используемую сегодня в компьютерных технологиях. Об этом сообщает пресс-служба Университета Ланкастера (Великобритания).

Однако, в отличие от современных транзисторов, эта молекула имеет размер всего около 5 кв. нанометров. Это означает, что больше 1 млрд таких молекул поместились бы на поперечном сечении волоса человека.

Таким образом, использование этих молекул позволило бы создать устройства хранения информации с плотностью 250 терабит на квадратный дюйм, что примерно в 100 раз превышает плотность хранения современных жестких дисков.

Ученые отмечают, что есть ряд свойств, которые должна иметь молекула, чтобы ее можно было использовать в качестве устройства хранения памяти:

переключаться в обоих направлениях при обычных условиях окружающей среды;

быть стабильной в течение длительного времени;

самостоятельно образовывать упорядоченные слои, толщиной всего в одну молекулу.

Наше открытие — первый случай, объединяющий все эти особенности в одной молекуле, — подчеркивают исследователи.

Открытие ученых представляет собой молекулу органического соли, которая под воздействием электрического импульса меняет положение катиона (положительно заряженного иона) и аниона (отрицательно заряженного иона). В результате чего молекула становится или светлой, или темной (то есть, может соответствовать показателю 1 или 0).

Таким образом информация может быть сохранена, прочитана или стерта в этих молекулах при комнатной температуре и при нормальном давлении воздуха.

Это важные характеристики практического применения молекул в вычислительных устройствах хранения данных, — подчеркивает пресс-служба вуза.





Хотя исследователи не надеются, что именно эта конкретная молекула будет использована в будущем в жестких дисках, их открытие демонстрирует потенциал молекулярной электроники.

Напомним, в прошлом году ученые изобрели новый тип универсальной компьютерной памяти, потребляющей в 100 раз меньше энергии за современные аналоги.