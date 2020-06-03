Лунное затмение. Фото: Pexels

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Лунное затмение этим летом можно будет наблюдать несколько раз, первое из них состоится уже в эту пятницу, 5 июня. Это будет полутеневое затмение — тень от Земли перекроет максимум 59% Луны.

Продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут. Оно начнется в 20.45 по киевскому времени и продлится до 00.04 следующих суток. Максимальная фаза затмения ожидается в 22.26. Об этом сообщает Science Alert.

У июньского полнолуния есть неофициальное название — клубничное или земляничное. Такое название было придумано, поскольку в июне начинается сбор этих ягод.

Наблюдать затмение на восходе, закате или же при стоянии Луны смогут жители всех континентов. Не будет видно это явления в Северной Америке, на северо-востоке Южной Америки и в большей части Тихого океана.

Всего на 2020 год приходится четыре полутеневых лунных затмений, первое из которых наблюдалось 10 января, а третье и четвертое состоятся 5 июля и 30 ноября.

21 июня ожидается кольцеобразное затмение Солнца — Луна будет находиться настолько далеко от Земли, что закроет солнечный диск не полностью, хотя и пройдет прямо по нему. Увидеть его максимальную фазу можно будет в некоторых странах Африки и Азии.