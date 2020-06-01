Магнитные бури в июне 2020: сильный шторм в начале лета

Магнитные бури в июне 2020. Фото: NASA

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Ракурс

Начало лета «радует» нас не только погодой, более уместной в начале весны, но и магнитными бурями в июне 2020. Но вот что действительно хорошо — в первом месяце лета прогнозируют всего два геомагнитных колебания. Одно — среднее по силе, а вот второе можно уже назвать штормом.

Первая магнитная буря, средней силы, ожидается 8 июня, в понедельник, но уже на выходных метеозависимым людям следует соблюдать осторожность.

Вторая магнитная буря в июне 2020 накатит непосредственно за первой, 9 июня, и тогда тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно быть особенно начеку: геомагнитный шторм с высокой вероятностью может вызвать головные боли, расстройства сна и скачки артериального давления даже у тех, кто не отличается особой метеочувствительностью.

Хорошая новость заключается в том, что после сильных возмущений магнитного поля в начале лета нас ожидает геомагнитный штиль до конца июня.

Магнитные бури в июне 2020: что такое «сильный шторм?»

Геомагнитная буря — это прямое следствие солнечной активности. После вспышек на Солнце потоки так называемого солнечного ветра достигают Земли и вступают во взаимодействие с ее магнитосферой, усиливая кольцевой ток, существующий в области радиационных поясов. Нарастание магнитного возмущения продолжается около семи часов, а затем в течение приблизительно трех суток магнитное поле возвращается к своему обычному состоянию.

Эти невидимые штормы оценивают с помощью индекса Dst (Disturbance Storm Time Index, индекс магнитного возмущения). Бури средней силы оценивают в 50‒100 нТл (наноТесл, Тесла — единица измерения магнитного поля), сильные — от 100 до 200. Свыше 200 нТл — это уже экстремальный шторм.

Самой сильной зафиксированной магнитной бурей считается событие Кэррингтона — магнитная буря 1859 года, которую еще называют Солнечным суперштормом. Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал в конце августа — начале сентября 1859 года целый ряд вспышек на Солнце. Самая сильная вспышка сопровождалась большим выбросом солнечного вещества. Поток двигался с огромной скоростью и достиг Земли в течение полутора суток (а не за 3‒4, как обычно). Такая скорость объясняется тем, что предыдущие выбросы, сопровождавшие вспышки, расчистили путь потоку.

Тогда магнитный шторм привел к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, а северные сияния расцветили небо по всей земле, и наблюдать их можно было даже в южных широтах. Очевидцы события Кэррингтона вспоминают такой интересный факт: в США в районе Скалистых гор северное сияние было настолько ярким, что разбудило среди ночи золотоискателей, решивших, что настал рассвет.

Магнитный супершторм — раз в 500 лет

Полярные сияния — постоянные спутники магнитных бурь, они вызываются вторжениями энергичных заряженных частиц в области верхней атмосферы. Однако обычно светящиеся ленты в небе можно наблюдать за полярным кругом, вблизи геомагнитных полюсов Земли. Но в сентябре 1859 года полярным сиянием можно было любоваться даже на Карибах.

Мнения насчет силы события Кэррингтона до сих пор расходятся. По первым оценкам, Dst-индекс магнитной бури достигал 1760 нТл. Однако позже, анализируя полученные данные, некоторые исследователи сочли эту оценку несколько завышенной: по их мнению, индекс Солнечного супершторма не превышал 900 нТл.

Для изучения более давних магнитных бурь используются ледяные керны — пробы льда, взятые из ледяных щитов Арктики, Антарктики и высокогорных ледников, то есть там, где спрессованы многолетние слои льда и снега. Изотопный анализ позволяет воссоздать историю атмосферных явлений — температуру, осадки, химический состав атмосферы, вулканическую активность и множество других данных, включая и солнечную активность.

Судя по данным, полученным при изучении ледяных кернов, экстремальные магнитные бури, подобные событию Кэррингтона, повторяются в среднем раз в 500 лет. Однако менее сильные, но все же значительные магнитные штормы случаются чаще. Так, после 1859 года сильные возмущения отмечались в 1921 и 1960 годах, они сопровождались массовыми сбоями радиосвязи. Очень сильный шторм с индексом в 640 нТл произошел в марте 1989 года.

Магнитные бури в июне 2020: как уберечься от шторма?

Календарь магнитных бурь связан с 11-летним солнечным циклом. В год пиковой солнечной активности на магнитные бури приходится примерно половина всего времени, а в среднем за всю свою жизнь человек проживает в условиях магнитной бури около 15 лет. Таким образом, хочешь не хочешь, а организм вынужден приспосабливаться к магнитным возмущениям.

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, насколько сильно магнитные бури влияют на здоровье человека. Однако людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, страдающим нарушениями сна и головными болями, все-таки следует соблюдать некоторые предосторожности во время геомагнитного шторма.

Правила просты: нужно как следует высыпаться, исключить из рациона жирную, жареную и тяжелую пищу, отказаться от спиртного и крепкого кофе, заменив последний травяными чаями. Физическую нагрузку высокой интенсивности тоже следует исключить, а вот долгие спокойные прогулки на свежем воздухе пойдут только на пользу.