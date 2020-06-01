Магнітні бурі в червні 2020: сильний шторм на початку літа

Магнітні бурі в червні 2020. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/2648-magnitni-buri-v-chervni-2020-sylnyy-shtorm-na-pochatku-lita.html

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Початок літа «радує» нас не лише погодою, більш доречною для початку весни, а й магнітними бурями в червні 2020. Але ось що дійсно добре — в першому місяці літа прогнозують всього два геомагнітних коливання. Одне — середнє за силою, а ось друге можна вже назвати штормом.

Перша магнітна буря, середньої сили, очікується 8 червня, в понеділок, але вже на вихідних метеозалежним людям варто бути обережними.

Друга магнітна буря в червні 2020 накотить безпосередньо за першою, 9 червня, і тоді тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, потрібно бути особливо насторожі: геомагнітний шторм з високою ймовірністю може викликати головні болі, розлади сну і стрибки артеріального тиску навіть у тих, хто не відрізняється особливою метеочутливістю.

Гарна новина полягає в тому, що після сильних збурень магнітного поля на початку літа на нас чекає геомагнітний штиль до кінця червня.

Магнітні бурі в червні 2020: що таке «сильний шторм?»

Геомагнітна буря — це прямий наслідок сонячної активності. Після спалахів на Сонці потоки так званого сонячного вітру досягають Землі і вступають у взаємодію з її магнітосферою, посилюючи кільцевий струм, який існує в районі радіаційних поясів. Наростання магнітного збурення триває близько семи годин, а потім протягом приблизно трьох діб магнітне поле повертається до свого звичайного стану.

Ці невидимі шторми оцінюють за допомогою індексу Dst (Disturbance Storm Time Index, індекс магнітного збурення). Бурі середньої сили оцінюють у 50‒100 нТл (наноТесл, Тесла — одиниця виміру магнітного поля), сильні — від 100 до 200. Понад 200 нТл — це вже екстремальний шторм.

Найсильнішою зафіксованою магнітною бурею вважається подія Каррінгтона — магнітна буря 1859 року, яку ще називають Сонячним суперштормом. Британський астроном Річард Каррінгтон спостерігав наприкінці серпня — початку вересня 1859 року цілий ряд спалахів на Сонці. Найсильніший спалах супроводжувався великим викидом сонячної речовини. Потік рухався з величезною швидкістю і досяг Землі за півтори доби (а не за 3‒4, як зазвичай). Така швидкість пояснюється тим, що попередні викиди, які супроводжували спалахи, розчистили шлях потоку.

Тоді магнітний шторм спричинив відмови телеграфних систем по всій Європі і Північній Америці, а північні сяйва розсвітили небо по всій землі, і спостерігати їх можна було навіть у південних широтах. Очевидці події Каррінгтона згадують такий цікавий факт: в США в районі Скелястих гір північне сяйво було настільки яскравим, що розбудило серед ночі золотошукачів, які вирішили, що настав світанок.

Магнітний супершторм — раз на 500 років

Полярні сяйва — постійні супутники магнітних бур, вони викликаються вторгненнями енергійних заряджених частинок в області верхньої атмосфери. Однак зазвичай стрічки, що світяться в небі, можна спостерігати за полярним колом, поблизу геомагнітних полюсів Землі. Але у вересні 1859 року полярним сяйвом можна було милуватися навіть на Карибах.

Думки щодо сили події Каррінгтона досі розходяться. За першими оцінками, Dst-індекс магнітної бурі досягав 1760 нТл. Однак пізніше, аналізуючи отримані дані, деякі дослідники назвали цю оцінку дещо завищеною: на їхню думку, індекс Сонячного супершторму не перевищував 900 нТл.

Для вивчення більш давніх магнітних бур використовуються крижані керни — проби льоду, взяті з крижаних щитів Арктики, Антарктики і високогірних льодовиків, тобто там, де спресовані багаторічні шари льоду і снігу. Ізотопний аналіз дозволяє відтворити історію атмосферних явищ — температуру, опади, хімічний склад атмосфери, вулканічну активність і безліч інших даних, включно і з сонячною активністю.

Судячи з даних, отриманих при вивченні крижаних кернів, екстремальні магнітні бурі, подібні до події Каррінгтона, повторюються в середньому раз на 500 років. Однак менш сильні, але все ж значні магнітні шторми трапляються частіше. Так, після 1859 року сильні збурення відзначалися в 1921 і 1960 роках, вони супроводжувалися масовими збоями радіозв'язку. Дуже сильний шторм з індексом в 640 нТл стався в березні 1989 року.

Магнітні бурі в червні 2020: як вберегтися від шторму?

Календар магнітних бур пов'язаний з 11-річним сонячним циклом. У рік пікової сонячної активності на магнітні бурі припадає приблизно половина всього часу, а в середньому за все своє життя людина проживає в умовах магнітної бурі близько 15 років. Таким чином, хочеш не хочеш, а організм змушений пристосовуватися до магнітних збурень.

Дослідники досі не дійшли єдиної думки щодо того, наскільки сильно магнітні бурі впливають на здоров'я людини. Однак людям, що мають проблеми з серцево-судинною системою, страждають від порушення сну і головного болю, все-таки варто дотримуватися деяких заходів під час геомагнітного шторму.

Правила прості: потрібно добре висипатися, виключити з раціону жирну, смажену і важку їжу, відмовитися від спиртного і міцної кави, замінивши останню трав'яними чаями. Фізичне навантаження високої інтенсивності теж варто виключити, а ось довгі спокійні прогулянки на свіжому повітрі підуть тільки на користь.