Игорный бизнес в Украине могут легализовать на следующей неделе. Фото: Pexels

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Ракурс

Игорный бизнес в Украине запрещен, но уже есть законопроект, который легализует азартные игры. Сегодня профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д) ко второму чтению.

Профильный комитет во время своего заседания рассмотрел 3,5 тыс. правок, внесенных депутатами после одобрения законопроекта в первом чтении. Об этом сообщил депутат от фракции «Голос» и первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 21 член комитета. При этом сам Ярослав Железняк и его коллега по фракции Галина Васильченко покинули заседание комитета, ведь им не дали отстоять важные правки.

По словам Васильченко, из текста законопроекта пропали даже некоторые положения, за которые нардепы проголосовали в первом чтении, в частности:

нет нормы об ограничении количества игровых автоматов в стране, основываясь на количестве жителей;

исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе 500 метров от детских садов, школ, развлекательных центров;

игровые автоматы должны размещаться только в 5-звездочных отелях. Сейчас законопроектом разрешается их размещение в 3-звездочных и 4-звездочных отелях.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 3 июня в эфире телеканала «Україна 24» уточнил, что этот законопроект могут вынести на голосование уже на следующей неделе.

Он добавил, что принятие этого закона позволит регулировать игорный бизнес в Украине. Таким образом в госбюжет будет поступать намного больше средств, которые государство сможет тратить на свои нужды.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада еще 16 января предварительно одобрила закон о легализации азартных игр. За доработанный законопроект № 2285-д проголосовали 260 нардепов.