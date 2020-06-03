Праздник 4 июня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139219-zavtra-mejdunarodnyy-den-nevinnyh-detey-i-den-vasiliska.html

Ракурс

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии. Он отмечается ежегодно в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 июня 1982 года). Памятная дата учреждена на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 августа 1982 года.

Основной причиной принятия резолюции стало большое количество жертв, особенно детей, среди мирного населения в ходе вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года. В результате налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана погибли 60 человек.

По данным ООН, на сегодняшний день около 250 млн детей живут в странах и на территориях, затронутых военными конфликтами. Международный день невинных детей — это своеобразный протест против насилия и войны.

Также 4 июня православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского. Он был истинным христианином и пострадал в период гонения религии. Василиск творил чудеса, исцелял больных. Верующие возносят ему свои молитвы об исцелении всяческих хворей и болезней. Был объявлен святым за страдания и пытки, поскольку так и не отказался от своих канонов.

Согласно приметам, в День Василиска не стоит тяжело работать, исключение составляют лишь те виды деятельности, которые жизненно необходимы. Также не разрешается купаться в реках и озерах, грешить чревоугодием.

Этот день в истории:

1500 год — Киев был освобожден от уплаты всех торговых пошлин в соответствии с Магдебургским правом;

1664 год — появился город Нью-Йорк, который до этого назывался Новым Амстердамом;

1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску;

1775 год — Екатерина II приказала уничтожить Запорожскую Сечь;

1921 год — во Франции появились легендарный аромат Chanel № 5.

Как сообщалось, ранее Гугл представил новый дудл, который посвящен Международному дню защиты детей. Этот праздник был учрежден в ноябре 1949 года и отмечается 1 июня.