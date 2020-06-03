Ткаченко станет министром культуры. Фото: Фейсбук А. Ткаченко

https://racurs.ua/n139218-kandidaturu-tkachenko-na-post-glavy-minkulta-podderjal-profilnyy-komitet-rady.html

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Александр Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа», может уже завтра стать министром культуры и информационной политики. Его кандидатуру поддержал комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

На заседании комитета Ткаченко обсудил с нардепами финансирование Министерства культуры, а также систему управления этой сферой. Об этом сам Ткаченко написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что этот профильный комитет Рады возглавлял сам Ткаченко. Поэтому он поблагодарил своих коллег за работу, хоть, по его словам, у них и бывали жаркие дискуссии.

Ткаченко также отметил, что первоочередной его задачей будет восстановление нормального финансирования сферы культуры. Голосовать за его кандидатуру Рада будет на заседании 4 июня.

Напомним, ранее глава «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал, что кандидатура Ткаченко была в приоритете, потому что он является главой профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Также, будучи главой комитета, Ткаченко уже начал внедрять реформы в этой сфере.